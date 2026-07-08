Le Téfécé réalise un record de vente
« Cling-Cling-Cling », jackpot en vue en Haute-Garonne. Toulouse a conclu, ce mercredi, la vente d’Emersonn à Ipswich Town. Mais cette transaction n’est pas anodine puisqu’ elle constitue la plus grosse vente de l’histoire du club . En effet, l’attaquant resté une pige dans le Sud-Ouest aurait été vendu 32 patates au club anglais , selon L’Équipe .
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