information fournie par So Foot • 07/04/2025 à 21:44

Le teaser génial de la Ligue 1 avant OL-MU

De très bons souvenirs.

Si on vous dit Lyon contre un club de Manchester, vous pensez Maxwel Cornet. Mais vous pensez aussi – si votre mémoire ne vous joue pas des tours – Nabil Fekir, et son célèbre « I récup the ball » , prononcé au micro d’une télévision norvégienne le soir du succès de l’OL sur la pelouse de Manchester City (1-2), le 19 septembre 2018 en phase de groupes de Ligue des champions.…

JB pour SOFOOT.com