Le taux de pauvreté aux États-Unis atteint son plus bas niveau jamais enregistré, selon le Bureau du recensement

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(Ajout d'informations sur la pauvreté aux paragraphes 1 et 3, et sur l'assurance maladie aux paragraphes 4 et 5)

par Ahmed Aboulenein et Lucia Mutikani

Le taux de pauvreté aux États-Unis a légèrement baissé pour atteindre son plus bas niveau jamais enregistré en 2025, tandis que le revenu médian des ménages a atteint un niveau record, a indiqué mardi le Bureau du recensement. Selon l'agence, 34,5 millions de personnes vivaient dans la pauvreté en 2025.

Cette baisse marque la deuxième baisse annuelle consécutive du taux de pauvreté et le ramène à son plus bas niveau depuis que le Bureau a commencé à suivre cet indicateur. Elle intervient alors que les décideurs politiques débattent de l’impact des coupes budgétaires fédérales sur les programmes de protection sociale.

Le taux de pauvreté — c’est-à-dire le pourcentage de personnes vivant dans la pauvreté — a baissé de 0,5 point de pourcentage pour s’établir à 10,2 % l’année dernière, a précisé le Bureau. L’indicateur complémentaire de pauvreté, qui prend en compte les aides publiques non financières et les impôts, s’élevait à 13,1 %, tandis que le revenu médian des ménages a augmenté de 2,6 % pour atteindre 87.460 dollars.

En 2025, une famille composée de deux adultes et de deux enfants était considérée comme vivant dans la pauvreté si son revenu annuel était inférieur à 32.649 dollars, a précisé le bureau. Le taux officiel de pauvreté des enfants a atteint un niveau historiquement bas de 13,4 % en 2025.

La plupart des personnes aux États-Unis ont bénéficié d’une assurance maladie pendant une partie ou la totalité de l’année 2025, a indiqué le bureau, mais 26,7 millions de personnes, soit 7,9 % de la population, n’ont bénéficié d’aucune couverture maladie à aucun moment.

Il ne s'agissait pas d'un changement significatif par rapport à l'année précédente, a précisé le bureau, et le taux de personnes non assurées est resté proche de ses plus bas niveaux historiques.