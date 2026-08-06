Akliouche envoie un émouvant message d'adieux aux Monégasques

C’est Merçi en monégasque. Pour dire au revoir au peuple monégasque, Maghnes Akliouche a choisi un combo vidéo au piano + long message d’adieu (le mode affectif), et ça fait pleurer. Quelques minutes après avoir officialisé son arrivée au PSG en échange de 50 millions d’euros, l’international français a tenu à dire au revoir à Monaco . L’ailier de 24 ans, qui s’est engagé pour cinq saisons à Paris, sort lui-même de cinq saisons sur le Rocher. Les cinq premières de sa vie de footballeur professionnel. Alors évidemment, une page se tourne.

« C’est difficile, à cet âge-là »

« Cher Monaco, chers Monégasques, Je suis arrivé ici alors que je n’étais encore qu’un ado, avec une seule idée en tête : devenir footballeur, démarre l’international français, parti aux États-Unis cet été avec les Bleus et entré en jeu lors de la longue rencontre face à l’Irak (3-0) . Je repars huit ans plus tard, avec bien plus que tout ce dont j’aurais pu rêver. Quand je suis arrivé, ma famille est restée loin. C’est difficile, à cet âge-là [il est arrivé à Monaco à 15 ans, en 2017]. Le club a pris le relais. Comme une deuxième famille , il m’a logé, nourri, formé, corrigé, encouragé. Il m’a appris le métier, mais il m’a surtout appris à devenir un homme. » …

UL pour SOFOOT.com