Un cadre du Real Madrid prolonge

La beubar, ça fait réfléchir. Vinícius Júnior prolonge avec le Real Madrid . C’est officiel : l’ailier, qui était libre en juin 2027, a étiré son contrat à Madrid jusqu’en 2032. Plus tôt dans l’été, des rumeurs envoyaient le Brésilien de 26 ans vers Arsenal. Se queda , lui. Vini est arrivé en Espagne en 2018, et reste celui qui a marqué lors des deux dernières finales de Ligue des champions remportées par la capitale (en 2022 et 2024). « Vinícius Jr. est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’une des périodes les plus fructueuses de notre histoire, » évoque d’ailleurs son club.

Le Real Madrid termine ainsi une sacrée journée : les Merengues ont officialisé plus tôt l’arrivée record de Yan Diomandé. L’international ivoirien est en effet arrivé à Madrid contre 125 millions d’euros. Avec donc Vini, Yan Diomandé, en plus de Rodrygo, Kylian Mbappé, Franco Mastantuono, Carlos Espí, Endrick (en plus de Bernardo Silva, Federico Valverde, Brahim Diaz, Jude Bellingham et Arda Güler), l’attaque du Real clignote en rouge sur Bison Futé.…

UL pour SOFOOT.com