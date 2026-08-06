L'embrouille ultime vient tout droit du Brésil

Rien à voir avec les mouchoirs dans les poches avant la machine, les bières sur la table, la vaisselle pas faite, les fenêtres pas fermées, les poubelles pas sorties. Non, ça c’est du sérieux. L’embrouille de couple ultime vient tout droit du Brésil . Du match retour des huitièmes de finale de la Coupe, entre Fluminense et Vasco de Gama, deux clubs de Rio de Janeiro.

On joue la demi-heure de jeu quand les caméras de la réalisation ont la bonne idée de mettre un terme à cette horreur de kiss cam . Ils privilégient une discussion géniale : alors qu’un joueur des Tricolores se plaint d’une douleur à la jambe, les deux parents se chamaillent pour savoir s’il y a eu faute ou pas . Le père, visiblement agacé, semble dire qu’il n’y a pas eu de contact. La mère elle, soutient mordicus que le joueur de Vasco a fait faute. Le papa croise alors les bras. La mère lui tourne le dos, avant de remettre une salve et de pousser une nouvelle gueulante, comme le père. Le tout se passe sous les yeux du rejeton, tranquillement assis avec un maillot brodé avec les deux écussons : le Fluminense de sa daronne à la droite de son corps, le Vasco de son daron à la gauche. C’est magnifique.…

UL pour SOFOOT.com