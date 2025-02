Le syndicat des arbitres répond à Pablo Longoria

Les arbitres ripostent après les graves accusations du président de l’OM.

Sorti de ses gonds après la cuisante défaite de son équipe à Auxerre ce samedi où il estime avoir été une nouvelle fois lésé par l’arbitrage, Pablo Longoria a reçu une réponse à ses propos post-match par le biais du SAFE, le syndicat des arbitres. Dans un communiqué, le SAFE récuse toutes les accusations de Longoria et affirme que des plaintes seront déposées pour diffamation : « Non, Monsieur Longoria, les arbitres français ne sont pas corrompus ! Perdre un match ne peut justifier de remettre en cause la probité des arbitres français. Évoquer un système de corruption organisé n’est pas seulement diffamant pour les arbitres évoluant dans les Championnats professionnels : c’est une preuve de méconnaissance de leur travail et de leur engagement au service du football et c’est jeter en pâture tous les arbitres officiant aux niveaux professionnels mais aussi amateurs, avec les conséquences que cela peut entraîner. Le SAFE ne peut l’accepter et a donc décidé de saisir le Comité national d’éthique à la suite de ces propos particulièrement scandaleux. Des plaintes seront déposées pour diffamation. Et contre toutes les personnes à l’origine des messages haineux et des menaces de mort reçues depuis hier soir. » …

AC pour SOFOOT.com