Le suspense à son comble en Première Ligue

Le suspense à son comble en Première Ligue

Les écarts se resserrent. Avec sa victoire face à l’Olympique de Marseille au Vélodrome samedi (1-2), Montpellier a totalement relancé la course au maintien en Première Ligue en revenant à hauteur de Saint-Étienne et Lens.

Seuls 5 points séparent le dernier du 8e au classement en #ArkemaPL après 19 rencontres, plus faible écart à ce stade d'un exercice sous la poule unique (1992/93). Suspense 🔥 pic.twitter.com/AzOZvQaSoh…

LB pour SOFOOT.com