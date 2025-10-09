Le sujet de la multipropriété porté au Parlement européen
De la Meinau au Parlement européen : la critique a pris le tram E.
Après avoir essuyé les critiques de certains supporters, les dirigeants strasbourgeois voient désormais les acteurs politiques de s’attaquer au sujet de la multipropriété . Après Éric Coquerel (LFI), qui proposait une loi visant à interdire la multipropriété des clubs professionnels dans le foot français, l’eurodéputé écologiste allemand Rasmus Andresen a prononcé un discours virulent contre le principe de multipropriété au Parlement européen… situé à Strasbourg. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
