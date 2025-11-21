 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le streamer Zack Nani s’offre encore des droits TV
information fournie par So Foot 21/11/2025 à 09:06

Le streamer Zack Nani s’offre encore des droits TV

Le streamer Zack Nani s’offre encore des droits TV

L’appétit vient en streamant.

Après s’être offert les droits TV de la Saudi Pro League et ceux des rencontres de l’équipe de France Espoirs sur ses chaînes Twitch et YouTube, Zack Nani poursuit son grignotage.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Du cœur au clown : les drôles d’émojis de Benzema à Deschamps
    Du cœur au clown : les drôles d’émojis de Benzema à Deschamps
    information fournie par So Foot 21.11.2025 09:23 

    De l’amour à la haine. En marge du procès de Daniel Riolo, ce sont les conflits internes de l’équipe de France qui se règlent. Alors que le journaliste avait traité le sélectionneur de « menteur » à la suite du départ de Karim Benzema à l’aube de la Coupe du monde ... Lire la suite

  • TF1 croque une part dans le futur gâteau de la Ligue des champions
    TF1 croque une part dans le futur gâteau de la Ligue des champions
    information fournie par So Foot 21.11.2025 08:58 

    Rendre à César ce qui lui appartient. On y voit clair dans la diffusion de la Ligue des champions en France pour les années à venir. Après que Canal + a finalement prolongé son contrat avec la C1 (et toutes les Coupes d’Europe) jusqu’en 2031, c’est désormais la ... Lire la suite

  • Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 12e journée
    Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 12e journée
    information fournie par So Foot 20.11.2025 23:21 

    Après une semaine qui a vu plein de petits pays se qualifier pour la Coupe du monde, la Ligue 1 reprend ses droits : prétendants au podium, lutte pour le maintien, tout ce qu’il faut savoir avant de passer le week-end bien au chaud sur son canapé. Devant le championnat, ... Lire la suite

  • Pourquoi la longue touche est-elle devenue à la mode en Premier League ?
    Pourquoi la longue touche est-elle devenue à la mode en Premier League ?
    information fournie par So Foot 20.11.2025 23:20 

    Depuis le début de la saison, la longue touche terrifie les défenses de Premier League. Passé aux oubliettes pendant quelques années, ce geste peu sexy revient à la mode. De quoi susciter des interrogations sur l’ingéniosité tactique des équipes du soi-disant meilleur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank