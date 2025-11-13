Le stratagème osé (et illégal) de deux fans de Portsmouth pour voir le match de leur équipe

Faute avouée, pas du tout pardonnée.

Ce mercredi, le tribunal de première instance de Southampton a condamné deux supporters de Portsmouth, venus assister illégalement au derby de la côte sud dans le St Mary’s Stadium, en septembre dernier (0-0). Comme le rapporte The Guardian , les frères Kane et Dale Green sont entrés dans le stade déguisés en stadiers – veste haute visibilité, matériel radio et tout le tintouin – afin d’assister à la rencontre entre leur club de cœur et le Southampton de Will Still (avant qu’il ne soit viré). Au bord du terrain une heure avant le match, les deux compères ont été démasqués par les équipes de sécurité, qui les ont rapidement expulsés.…

CDB pour SOFOOT.com