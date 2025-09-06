Le staff du PSG aurait prévenu celui des Bleus concernant la blessure d'Ousmane Dembélé
Le bleu nuit en colère contre le bleu roi.
Blessé à l’ischio-jambier droit ce vendredi soir contre l’Ukraine (0-2), en ouverture des qualifications à la Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé a prématurément quitté ses coéquipiers (81 e ). De quoi rendre furieux les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui auraient prévenu le staff de l’équipe de France concernant l’état de fatigue de l’ailier d’après L’Équipe . Didier Deschamps a tout de même décidé de faire entrer Dembélé en seconde période.…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer