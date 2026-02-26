Le renvoi de Wissam Ben Yedder devant la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes annulé en appel

Retournement de situation. Selon les informations de L’Equipe , la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé le renvoi de Wissam Ben Yedder et de son frère Sabri devant la Cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes. L’ancien monégasque était accusé de « tentatives de viol » et « d’atteinte sexuelle » avec son frère pour des faits remontant à l’été 2023.

Cette décision a donc pour conséquence l’infirmation de l’ordonnance de mise en accusation rendue le 3 novembre dernier par le Parquet de Nice . Contactée par L’Equipe , l’avocate du joueur, Maître Sophia Kerbaa, a expliqué être « t rès contente pour s on client et très satisfaite de la décision qui correspond à tout ce que j’ai défendu. La cour a été convaincue par ma présentation, qui relevait autant des faits que du droit. » …

LB pour SOFOOT.com