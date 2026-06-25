L'étrange souhait de José Mourinho pour la Coupe du monde

The egoist one. Vous vous souvenez d’Adebayo Akinfenwa, alias le footballeur le plus musclé du monde ? Eh bien il ne joue plus au foot mais il est toujours aussi musclé et animé désormais un podcast à son image : The Beast Mode.

Dans le dernier épisode, l’ancien déménageur de Wimbledon a reçu le « nouvel » entraîneur du Real Madrid José Mourinho. L’occasion de tailler une bavette avec le Special One , et de lui poser une question d’actualité : « Qu’est-ce que tu souhaites pour la Coupe du monde ? » …

JD pour SOFOOT.com