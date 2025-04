information fournie par So Foot • 11/04/2025 à 10:12

Le stade Louis-II à guichets fermés pour Monaco-OM

Huit ans plus tard.

Choc en vue à Louis-II. Ce samedi à 17h, Monaco (3 e , 50 pts) reçoit l’OM (2 e , 52 pts) pour un duel crucial dans la course à la Ligue des champions. À six journées de la fin, deux petits points et 219 kilomètres séparent les deux équipes.…

