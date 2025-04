information fournie par So Foot • 02/04/2025 à 10:02

Le Stade de Reims nage en plein paradoxe

Le Stade de Reims s’apprête à disputer, ce mercredi à 21h, une demi-finale de Coupe de France face au petit Poucet de la compétition, l’AS Cannes. Avec une position de favori, dans une saison pourtant très compliquée.

Une demi-finale de Coupe de France, la première depuis 1977, même face à un pensionnaire de National 2, forcément ça a tout d’un rendez-vous historique. Et ça a encore plus de saveur quand elle intervient au milieu d’une saison pourtant désastreuse. En effet, si le Stade de Reims aborde ce match en position de favori, il reste aussi une équipe en plein doute, en quête de maintien en Ligue 1 après une série noire de 15 matchs sans victoire, brisée seulement samedi dernier contre Marseille (3-1).

Le modèle Caillot en bout de course

Au centre de cette situation paradoxale, un homme : Jean-Pierre Caillot. Le président rémois vit une saison particulière, tiraillé entre des ambitions qu’il n’a jamais cachées et une réalité bien plus compliquée. « Depuis plus de 20 ans, je n’ai qu’un rêve : qu’on fasse un jour une finale ! », confiait le PDG des Transports Caillot après la qualification en demi-finales. Son vœu pourrait enfin se réaliser, mais il arrive au moment où sa gestion, autrefois louée, est aujourd’hui critiquée de toutes parts.…

Par Célien Vauthier pour SOFOOT.com