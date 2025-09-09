Le stade de Kinshasa rempli à ras bord avant le match contre le Sénégal
Le mardi à Kinshasa, c’est le jour du football.
La République Démocratique du Congo accueille le Sénégal pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 ce mardi à 18 heures. Quatre heures avant le coup d’envoi, le Stade des Martyrs de Kinshasa , 80 000 places, était déjà rempli par les supporters pour ce choc en sommet entre les Léopards et les Lions de la Teranga.…
MBC pour SOFOOT.com
