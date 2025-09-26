Le stade d'Atalanta change de naming
Gasperini parti, l’Atalanta cherche un nouvel équilibre.
Et ce jusque dans le naming de son stade. Depuis le début de la saison, New Balance est devenu l’équipementier officielle de l’Atalanta Bergame , mais désormais il habillera également leur maison. L’équipementier américain, déjà partenaire du Bayer Leverkusen et du FC Porto, a franchi un nouveau cap en accolant son nom à celui du stade du club lombard. Fini le Gewiss Stadium, désormais, la Dea évoluera à la New Balance Arena.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
