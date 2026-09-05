Le Stade brestois met en vente une casquette en hommage Eric Roy pour la bonne cause

Couvre-chef de roi. Décédé d’un cancer du pancréas à 58 ans le 17 juin dernier, Eric Roy vit encore dans le cœur des Brestois. Le club finistérien a ainsi annoncé mettre en vente une casquette en hommage à son ancien entraîneur , un accessoire dont il avait fait une marque de fabrique pour cacher sa maladie à ses joueurs, comme l’a confié sa veuve dans une interview accordée au Parisien.

Succès populaire

Evidemment, pas question de faire du fric sur le dos d’un mort. Le Stade brestois a ainsi précisé que tous les bénéfices des ventes de l’objet seront reversés au Fonds de dotation du CHU de Brest, « au profit plus particulièrement du service oncologie » : « L’occasion de remercier et de saluer l’ensemble des équipes de ce service pour leur accompagnement, leur dévouement et leur engagement auprès des patients, comme ça été le cas auprès de notre regretté coach », précise le club dans un communiqué.…

JD pour SOFOOT.com