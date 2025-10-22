 Aller au contenu principal
Le Stade brestois à l’arrêt
information fournie par So Foot 22/10/2025 à 22:57

À prendre au sens propre.

Non, Brest n’a pas retrouvé la Ligue des champions cette saison. Bien loin de ses rêves européens de l’exercice dernier, le club du Finistère est plongé dans les galères administratives quant à la construction de son nouveau stade, l’Arkéa Park, une enceinte plus moderne de 15 000 places située dans la commune voisine de Guipavas dont la livraison était initialement prévue pour 2027. Énième rebondissement dans ce long dossier, le tribunal administratif de Rennes a ordonné ce mercredi la suspension de l’arrêté préfectoral (émis cet été) permettant la construction du nouvel écrin brestois . En cause, la juridiction a estimé dans un communiqué que le projet ne justifiait pas « une raison impérative d’intérêt public majeur. » La future enceinte prévoit aussi d’être construite sur 17 hectares de terres agricoles.…

TJ pour SOFOOT.com

