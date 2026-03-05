Le Sri Lanka dit vouloir "protéger des vies" à bord d'un deuxième navire iranien

Le Sri Lanka a dit jeudi tenter de "protéger des vies" à bord d'un deuxième navire iranien croisant au large de ses côtes, au lendemain d'une attaque menée par un sous-marin américain contre une frégate iranienne, qui a fait 87 morts.

Le porte-parole du gouvernement a déclaré au Parlement que Colombo savait qu'un autre bateau iranien naviguait actuellement dans la zone économique exclusive du pays, bien qu'en dehors de ses frontières maritimes.

"Le président, les responsables de la défense et tous les autres responsables concernés sont au courant et s'occupent de la situation", a déclaré Nalinda Jayatissa. "Nous faisons tout notre possible pour protéger des vies."

Le porte-parole n'a pas dit si le second bateau iranien était un navire militaire.

Nalinda Jayatissa a précisé que la frégate IRIS Dena avait été torpillée mercredi dans les eaux internationales, à quelque 19 milles nautiques au large du port de Galle, dans le sud du Sri Lanka, et que 87 corps avaient été repêchés. Les 32 marins iraniens secourus devraient prochainement sortir de l'hôpital, ont indiqué les autorités locales.

L'IRIS Dena avait participé à un exercice naval organisé par l'Inde dans la baie du Bengale du 18 au 25 février et était sur le chemin du retour, selon le site internet de l'exercice et les autorités sri-lankaises.

(Uditha Jayasinghe à Galle ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)