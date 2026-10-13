Le Sporting refroidit Lens
Lens 0-2 Sporting
Buts : Suárez (22 e ) et Doumbia (75 e )
La route sera longue. Malgré une bonne première période, Lens a payé ses difficultés défensives face au Sporting (0-2) et devra vite redresser la tête, dans une semaine à Brugge . Les Nordistes attaquent pourtant la partie tout feu, tout flamme. Le Sporting ne sait vite plus où donner de la tête, surtout à chaque accélération de Junior Kadile sur son aile gauche. Mais sur la première erreur défensive des Sang et Or, le serial buteur Luis Suárez glace Bollaert à la réception d’un centre de Nestory Irankunda (0-1, 22 e ) . Plus entreprenants, les Lensois se font pourtant d’immenses frayeurs, comme sur cette percée du Colombien éteinte d’une parade par Robin Risser.…
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