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Florian Thauvin veut retenir le positif malgré la défaite
information fournie par So Foot 13/10/2026 à 21:40

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Florian Thauvin veut retenir le positif malgré la défaite

Florian Thauvin veut retenir le positif malgré la défaite

Le verre n’est pas complètement vide. Le RC Lens a dû rendre les armes sur sa pelouse de Bollaert face au Sporting , au terme de son premier match sans marquer à domicile en Ligue des champions. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Et c’est d’ailleurs tout ce que retiendra Florian Thauvin . « On a eu beaucoup d’opportunités, il n’a pas manqué grand-chose » , a temporisé le capitaine Sang et Or au micro de Canal+.

L’international tricolore a également plaidé le manque d’expérience pour une jeune équipe nordiste qui avait relevé la tête il y a quelques jours contre Lyon. « On a bien rebondi le week-end dernier et on était dans la continuité. On a montré un beau visage même si on perd ce soir , a-t-il poursuivi. On apprend. On est une équipe jeune dans cette compétition. On doit être énervé ce soir car on ne doit pas accepter de perdre, mais il y a de bonnes choses. »

TB pour SOFOOT.com

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