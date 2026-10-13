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Grande première pour le Sabah FC
information fournie par So Foot 13/10/2026 à 20:58

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Grande première pour le Sabah FC

Grande première pour le Sabah FC

Sabah FC 2-0 Slavia Prague

Buts : Parris (49 e ) et Mickels (88 e )

Première participation, première victoire. Invité de la grand-messe footballistique européenne pour la première fois de sa toute jeune histoire, le Sabah FC a continué de l’écrire ce mardi. Le club azerbaïdjanais fondé en 2017 a en effet fait tomber le Slavia Prague sur sa pelouse (2-0) . Un succès construit après la pause grâce notamment à Kaheem Parris, qui après s’être déjà vu refuser un but pour hors-jeu fait mouche depuis l’entrée de la surface (1-0, 49 e ) .…

TB pour SOFOOT.com

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