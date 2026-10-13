Dembélé s'en remet à son coach sur sa mise au repos

Au repos ! Laissé au frigo pour la deuxième fois de la saison face au Mans, Ousmane Dembélé sera bien présent sur la pelouse de l’Etihad Stadium ce mercredi soir . L’attaquant parisien a même eu l’opportunité d’aborder le sujet devant la presse, à la veille de ce choc face à City. « J’ai parlé avec le coach après le match avec l’équipe de France. Il a accepté que je ne joue pas samedi. Quand j’ai besoin de repos, il me le fait savoir , a-t-il confié. J’ai envie de jouer tous les matches, mais sur 70 ou 80 matches dans la saison, on ne peut pas tous les faire. Il maîtrise bien le sujet et la charge de travail de l’effectif. Il faut lui faire confiance, c’est tout. » Confiance totale en Luis Enrique, donc.

Dembélé heureux de son début de saison

Brillant lors de la première journée de Ligue des champions face au Slovan Bratislava, globalement plus timide en Ligue 1, le Ballon d’or a également évoqué ses prestations depuis la reprise . « Je suis content de mon début de saison , a-t-il clamé. Je suis très serein quant à ce qu’il va se passer. Je suis content que l’équipe joue comme ça. Il fallait réagir parce qu’on n’a pas gagné tous les matches de Ligue 1 et qu’il faut trouver un rythme de croisière. Je suis très calme, l’équipe tourne bien aussi. Il y a eu pas mal de nouveaux joueurs qui se sont très bien adaptés. » …

TB pour SOFOOT.com