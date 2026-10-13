Le gardien de Villarreal cambriolé à quelques heures du match contre Naples
L’horreur. Villarreal devra faire sans son dernier rempart Péter Gulácsi ce mardi soir pour la réception de Naples. Selon le Partidazo de COPE, le gardien de but hongrois a été victime d’un cambriolage à main armée à son domicile dans la nuit de lundi à mardi, alors que lui et sa famille se trouvaient sur place. Heureusement, personne n’aurait été blessé.
Embed x.com…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer