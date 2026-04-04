Le Sporting avantagé par l’arbitrage selon deux grands clubs portugais
Les pieds dans le plat. Suite à la victoire du Sporting Portugal face à Santa Clara vendredi (4-2), l’actuel deuxième de la Liga Portugal a été accusé d’être favorisé par l’arbitrage par deux de ses rivaux. Et ce ne sont pas n’importe quels clubs puisqu’il s’agit de Porto et de Benfica. Selon le leader et le troisième du championnat, les joueurs de Rui Borges seraient même avantagés depuis le début de la saison.
JÁ NEM HÁ VERGONHA! pic.twitter.com/KGzPFlUpVq…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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