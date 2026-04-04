Strasbourg renvoie Nice à ses tourments

Strasbourg 3-1 Nice

Buts : Godo (28 e ), Enciso (36 e ), El Mourabet (42 e ) // Mendy (82 e )

Le sprint est lancé. En quête d’un rapproché avec les places européennes, Strasbourg a roulé sur l’OGC Nice samedi à la Meinau (3-1). La messe était dite dès la pause. Après un premier coup de tête sur la barre (24 e ), Martial Godo a rectifié le tir sur un centre de Guéla Doué, au milieu d’une défense spectatrice (1-0, 28 e ) . Le début d’un sale quart d’heure pour le Gym. Julio Enciso a fait le break en résistant à Juma Bah et en éliminant Yehvann Diouf (2-0, 36 e ) . Son dixième but de la saison, célébré en enfilant le maillot de son coéquipier Joaquín Panichelli, blessé pour plusieurs mois.…

QB pour SOFOOT.com