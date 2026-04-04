Gros coup de gueule des cadres niçois

Les semaines se suivent et se ressemblent. L’OGC Nice a concédé sa quatrième défaite sur les cinq dernières journées de Ligue 1 ce samedi à Strasbourg (3-1). Un rythme de limace, qui réhausse la menace : Auxerre, barragiste, pourrait revenir à deux points en cas de victoire au Havre dimanche. Au coup de sifflet final, Dante a déploré le « manque d’exigence » et le « manque de concentration » de son équipe au micro de beIN Sports.

« À un moment donné, il faut qu’on s’y mette tous, avec une grosse remise en question , déclare le défenseur. Bien sûr qu’il faut courir, vouloir être agressif, mettre l’intensité, mais après, la justesse technique, il faut qu’on la garde quand même. Nous sommes très conscients (de la situation). Nous sommes où nous ne voulons pas être. Il va falloir vraiment que l’on se relève tous les manches. Il faut bosser, être encore plus intransigeants . (…) Il peut y avoir de le peur, mais il faut aussi avoir du courage . On va être ensemble, on va rester positifs malgré tout, on va rester unis, et c’est là où on peut trouver la clef dans les prochaines semaines. » …

QB pour SOFOOT.com