Majorque détruit les rêves madrilènes après un scénario fou

Majorque 2-1 Real Madrid

Buts : Morlanes (41 e ), Muriqi (90 e +1) pour les Bermellones // Militão (88 e ) pour les Merengues

La défaite de trop ? Alors que Majorque lutte en bas de tableau pour sa survie dans l’élite du football espagnol, le Real Madrid continue espérer revenir sur le FC Barcelone leader du championnat. Dans une rencontre particulièrement mal embarqué pour les protégés d’Álvaro Arbeloa, les Madrilènes pensaient tenir un point capital pour continuer de rêver de championnat avant que Vedat Muriqi ne vienne assurer les siens de la victoire au bout du temps additionnel et les éloigner provisoirement de la zone de relégation (2-1).…

LB pour SOFOOT.com