Le speaker du FC Cologne pète un câble au micro en plein match

C’est rien, c’est les émotions. Malgré l’amitié qui unit les supporters des deux clubs, il y avait de l’eau dans le gaz ce samedi soir entre le FC Cologne et le Borussia Dortmund. Les visiteurs se sont finalement imposé (1-2) dans le Topspiel et laissent le Effzeh toujours sous la menace d’une relégation . Et ça, le speaker du stade de Müngersdorf a eu du mal à l’encaisser.

« Dégueulasse ! »

Michael Trippel, 71 ans, est pourtant un homme d’expérience. Il anime en effet les rencontres de son club de cœur depuis 1999, ce qui signifie qu’il a connu les trois derniers boucs qui le représentent. Mais face à Dortmund, il a laissé échapper sa colère en direct et au micro à deux reprises .…

JD pour SOFOOT.com