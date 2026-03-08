 Aller au contenu principal
Le speaker du FC Cologne pète un câble au micro en plein match
information fournie par So Foot 08/03/2026 à 12:11

Le speaker du FC Cologne pète un câble au micro en plein match

Le speaker du FC Cologne pète un câble au micro en plein match

C’est rien, c’est les émotions. Malgré l’amitié qui unit les supporters des deux clubs, il y avait de l’eau dans le gaz ce samedi soir entre le FC Cologne et le Borussia Dortmund. Les visiteurs se sont finalement imposé (1-2) dans le Topspiel et laissent le Effzeh toujours sous la menace d’une relégation . Et ça, le speaker du stade de Müngersdorf a eu du mal à l’encaisser.

« Dégueulasse ! »

Michael Trippel, 71 ans, est pourtant un homme d’expérience. Il anime en effet les rencontres de son club de cœur depuis 1999, ce qui signifie qu’il a connu les trois derniers boucs qui le représentent. Mais face à Dortmund, il a laissé échapper sa colère en direct et au micro à deux reprises .…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
