Le gros coup de gueule de Dante après la nouvelle déconvenue de Nice
information fournie par So Foot 08/03/2026 à 23:54

Le gros coup de gueule de Dante après la nouvelle déconvenue de Nice

Le gros coup de gueule de Dante après la nouvelle déconvenue de Nice

La saison de Nice n’est qu’un long calvaire. Totalement dépassés par Rennes, les Niçois ont vécu un nouvel après-midi cauchemardesque ce dimanche, dans la continuité d’une saison à oublier sur tous les points. Au coup de sifflet final, Dante s’est longuement expliqué avec les supporters encore présents au stade , exaspérés par cette nouvelle prestation ratée. « On s’est dit la vérité par rapport à la situation . Nous sommes dans une mission importante. Dans ce type de mission, il faut avoir de l’orgueil, un peu plus d’agressivité, et même du courage , a détaillé le défenseur brésilien après coup en zone mixte. C’est un groupe qui sent la charge de tous ces résultats négatifs, qui est moins confiant. On doit se dire qu’on va aller à la guerre ensemble. Il nous reste neuf batailles et on ne va pas lâcher. Il faut se dire : »Le temps, ma vie, aujourd’hui, elle appartient au football ». Il y a deux mois, un peu plus. Peu importe comment seront mes genoux. S’il faut qu’ils pètent, ils péteront. »

« Des fautifs sont encore là »

Après des mois de crise, un changement d’entraîneur et le départ de plusieurs joueurs, le contexte reste toujours aussi morose sur la côte d’azur . « Il faut qu’on prenne nos responsabilités maintenant , espère encore Dante. Mais il y a beaucoup de gens qui sont fautifs là-dedans. Des gens fautifs qui sont encore là, d’autres qui sont partis, d’autres qui sont loin. Ceux qui souffrent, c’est nous, c’est nos supporters. Cette mission-là nous appartient pour corriger beaucoup de choses qui ont été mal faites. » Avec cinq points d’avance sur Auxerre, barragiste, les Aiglons ne sont pas encore sauvés en Ligue 1. Même la qualification pour le dernier carré de la coupe de France , acquise aux tirs aux buts contre Lorient dans la semaine, n’a pas suffi à ramener de la sérénité.…

TB pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank