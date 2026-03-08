Arthur Avom Ebong raconte le « but de sa vie » à Lille

Le héros du jour. Auteur d’une égalisation absolument sublime à la dernière minute à Lille, le Lorientais Arthur Avom Ebong sera un sérieux candidat au titre de plus beau but de la saison . Une demi-volée lointaine parfaitement dosée, envoyée grâce à un équilibre remarquable au moment de la frappe. « La balle est revenue vers moi, je me suis dit : je vais la tenter. Après, j’étais dans les vapes, j’étais partout et nulle part. Ça fait plaisir , savourait-il en zone mixte, quelques minutes après ce nul arraché dans le nord. Je n’ai pas forcément l’habitude de frapper en match, c’est pour cela que c’est particulier. On va dire que c’est le plus beau but de ma vie. »

🇨🇲 𝐀𝐑𝐓𝐇𝐔𝐑 𝐀𝐕𝐎𝐌 😮‍💨 L'UN DES CHEFS-D'OEUVRE DE LA SAISON 🖼️#LOSCFCL pic.twitter.com/npyFvNl0Bj…

TB pour SOFOOT.com