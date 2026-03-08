L'Irak a demandé le report de son barrage intercontinental

L’Equipe de France va devoir patienter pour connaître la dernière équipe de son groupe. Avec la fermeture de son espace aérien à cause de la guerre en cours au Moyen-Orient, l’Irak a demandé le report de son barrage intercontinental prévu à Monterrey au Mexique le 31 mars prochain . L’Irak doit y affronter le vainqueur de la rencontre entre la Bolivie et le Suriname.

La moitié des joueurs bloqués à Bagdad

Alors que la plupart des joueurs des Lions de Mésopotamie sont bloqués à Bagdad, le sélectionneur Graham Arnold est de son côté coincé à Dubaï. Selon le Guardian , la Fédération irakienne a été informée par Iraqi Airways que l’espace aérien irakien reste fermé « au moins quatre semaines ». Une situation qui a poussé l’Irak a demandé le report de ce barrage . …

LB pour SOFOOT.com