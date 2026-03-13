 Aller au contenu principal
Le soutien de la France à l'Ukraine ne faiblira pas, assure Macron à Zelensky
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 13:50

Le soutien de la France à l'Ukraine ne faiblira pas, a assuré vendredi Emmanuel Macron à son homologue ukrainien Volodimir Zelensky qu'il recevait à l'Elysée.

"Rien ne nous détournera de l'Ukraine, des efforts que nous y faisons (...). Notre soutien ne faiblira pas", a déclaré le président français lors d'une conférence de presse conjointe avec Volodimir Zelensky.

Cette marque de soutien intervient alors que les Etats-Unis, impliqués dans une guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël, ont décidé d'alléger les sanctions sur le pétrole russe dans le but de stabiliser les marchés mondiaux de l'or noir, provoquant les inquiétudes des alliés européens pour la sécurité en Europe.

(Rédigé par Zhifan Liu)

Proche orient
Guerre en Ukraine
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
L'offre BoursoBank