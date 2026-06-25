Le sorcier ghanéen a libéré Harry Kane de son sort

Le pire, c’est que ça a marché. Dans cet Angleterre-Ghana, qui ne va sûrement pas marquer l’histoire, Harry Kane aurait pu une nouvelle fois jouer le rôle du sauveur à la 85 e minute . Sauf que seul dans les six mètres, le buteur des Three Lions n’a pas trouvé le cadre , chose plus qu’inhabituelle pour le top scorer européen (61 pions cette saison). Et si le sort de Nana Kwaku Bonsam avait fonctionné ?

Expelliarmus

Le guérisseur ghanéen avait prétendu avoir « maudit » Harry Kane avant la rencontre et au vu de la performance du joueur de 32 berges, difficile de dire que son pouvoir n’a pas fonctionné.…

EM pour SOFOOT.com