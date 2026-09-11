Le Slavia Prague est le cancre de la C1

Le bonnet d’âne pour le Slavia Prague. Sans victoire depuis 2007 en Ligue des champions, les Tchèques pensaient enfin gratter un succès précieux contre le RC Lens jeudi soir. C’était compter sans Florian Thauvin et Ruben Aguilar, buteurs dans le temps additionnel pour permettre aux Sang et Or de s’imposer. Conséquence : une nouvelle défaite pour le Slavia en C1, une compétition qui ne leur réussit absolument pas.

7 nuls et 13 défaites sur les 20 derniers matchs de C1

Depuis leur premier match de poule de leur histoire en Ligue des champions contre le Fotbal Club Steaua Bucarest, remporté 2-1 le 19 septembre 2007, les Pragois restent sur 20 matchs sans victoire, avec sept nuls et treize défaites. Une performance louable puisqu’aucune équipe n’a disputé autant de rencontres dans la compétition sans en gagner une seule.…

MBC pour SOFOOT.com