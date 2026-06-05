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Le show Rayan Cherki en interview d'après-match
information fournie par So Foot 05/06/2026 à 01:13

Le show Rayan Cherki en interview d'après-match

Le show Rayan Cherki en interview d'après-match

On ne peut que l’aimer. La défaite de l’équipe de France face à la Côte d’Ivoire en préparation à la Coupe du monde n’a pas ôté le sourire de Rayan Cherki . Venu s’exprimer au micro de TF1 après la rencontre, le buteur du soir côté bleu a régalé . Gentiment moqué ces derniers jours pour sa drôle de pose sur la photo officielle lors de la visite d’Emmanuel Macron à Clairefontaine, le meneur de jeu de Manchester City s’en est amusé : « C’est une question de respect, j’étais à côté de Mme la ministre et je ne me voyais pas être au-dessus d’elle ou qu’on la voit moins que moi, donc je me suis baissé un peu pour qu’on la voit un peu plus. Tant que ça fait rire les gens. » Avant de menacer ses interlocuteurs, Thomas Mekhiche et Bixente Lizarazu, de leur rendre la pareille : « Après si vous voulez, je peux commencer à faire des blagues sur vous, ça va être rapide et je vais faire rire toute la France. Je suis un très bon comédien. »

@ThomasMekhiche est revenu sur la "pose" de Rayan Cherki à Clairefontaine et Rayan nous explique tout ! 😂 👀 Découvrez les coulisses de cette photo qui a fait parler ahah ! pic.twitter.com/wkl0Zh7Spy…

TB pour SOFOOT.com

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