Guela Doué, une star aînée

Dans l'ombre de son petit frère Désiré, Guela Doué a pris la lumière contre les Bleus dans un match spécial pour lui et sa famille. Buteur, passeur décisif et solide comme il sait l'être, le défenseur de 23 ans sera une valeur sûre de la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde. Tout le monde n'a pas toujours cru en son potentiel, mais lui si.

Ce n’est pas facile de prendre la lumière quand son petit frère s’appelle Désiré Doué. Enfant, déjà, le frangin de Guela tapait dans l’œil des éducateurs rennais au Moulin du Comte en maniant la balle sur le côté pendant les entraînements de Guela avec les jeunes du Stade rennais. Le 1 er février 2023, il fait un gros câlin à celui qu’il considère comme son jumeau au moment de le remplacer, lors d’un match contre Strasbourg au Roazhon Park, pour faire sa première apparition dans le monde pro après avoir vu son DD préféré marquer. À l’été 2024, il met les voiles pour l’Alsace, justement, pendant que le crack de la famille file au PSG, où il ne s’imaginait peut-être pas remporter deux Ligues des champions en deux saisons.

Les rôles ont pu s’inverser, au moins le temps d’une soirée, ce jeudi à la Beaujoire. Quatre jours après avoir célébré la coupe aux grandes oreilles dans tous les lieux possibles de la capitale, Désiré Doué a pu assister tranquillement depuis le banc, au lendemain de son anniversaire, à la magnifique soirée de son aîné contre l’équipe de France, une sélection où il aurait eu son mot à dire s’il n’avait pas fait le choix de la Côte d’Ivoire. Les Éléphants ne s’y sont pas trompés en accueillant Guela les bras ouverts dès mars 2024, quelques semaines après leur sacre continental à la CAN à la maison. Dans son pays natal, le défenseur de Strasbourg a fait très mal aux Bleus sur la route de la Coupe du monde, où il sera lui aussi de la partie. Un but, une passe décisive et un match plein. Il l’a méritée, cette lumière.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com