Bleus : faire tourner, c'est pas gagné

Dans un match de préparation dont la priorité était de donner du rythme au plus grand nombre, l'équipe de France a plongé en seconde période face à la Côte d'Ivoire. Simple accident ou preuve que les seconds couteaux ne sont pas aussi aiguisés qu'espéré ?

« J’ai droit à dix changements, et je vais les faire. » Dès le retour des vestiaires, Didier Deschamps annonçait la couleur alors que N’Golo Kanté, Lucas Digne, Maxence Lacroix, Maghnes Akliouche et Jean-Philippe Mateta faisaient déjà leur apparition sur la pelouse de La Beaujoire. À ce moment-là, les Bleus semblaient bien mener leur barque et avaient pris le score à l’issue d’un premier acte de bonne facture. Mais ça, c’était avant que l’équipe ne soit bouleversée par les nombreuses rotations et ne perde tous ses repères. Au point que l’enseignement de la soirée se trouve peut-être là : et si en cette période de flambée des prix de l’essence, le réservoir n’était pas si plein que l’on a bien voulu le croire ?

Bande désorganisée

Quelques instants après ce premier revers en préparation depuis 2010 – un parallèle qui pourrait inquiéter – le discours était rodé : pas question de paniquer. Après tout, les Bleus ont perdu un match sans le moindre enjeu, si ce n’est de garder du rythme avant de monter dans l’avion. Et de se montrer, aussi, un peu. Une mission échouée dans des proportions plus ou moins larges par l’ensemble des entrants, de Maxence Lacroix à Maghnes Akliouche en passant par Malo Gusto ou Jean-Philippe Mateta. Pour tous ceux-là, ce fut bien compliqué dans un second acte comme un joyeux bazar qui a vu les vice-champions du monde changer de système au gré des allers et venues incessantes entre le banc et la pelouse.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com