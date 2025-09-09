 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
Le Sénégal renverse la RDC et se rapproche du Mondial
information fournie par So Foot 09/09/2025 à 20:28

Le Sénégal renverse la RDC et se rapproche du Mondial

Le Sénégal renverse la RDC et se rapproche du Mondial

Le choc de la zone Afrique a tenu toutes ses promesses.

Ce mardi, dans un stade des Martyrs de Kinshasa des grands jours, le Sénégal a complètement renversé la République démocratique du Congo (2-3) . Menés 2-0 dès la demi heure de jeu par les locaux, avec les ouvertures du score de Cédric Bakambu et Yoane Wissa, les Lions de la Teranga ont opéré une belle remontada, grâce à Pape Gueye (39 e ), Nicolas Jackson (53 e ) puis Pape Matar Sarr (87 e ) sur le gong.…

TJ pour SOFOOT.com

