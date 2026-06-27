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Le Sénégal file en seizièmes !
information fournie par So Foot 27/06/2026 à 09:23

Le Sénégal file en seizièmes !

Le Sénégal file en seizièmes !

Ils ont eu raison d’appuyer sur le champignon ! Dans l’obligation de s’imposer largement contre l’Irak pour croire en leur qualification, les Sénégalais ont fait le job vendredi soir. La suite ? L’attente de voir les résultats de leurs rivaux dans la course aux huit premiers spots qualificatifs pour les troisièmes de poule . Et si on dit que la nuit porte conseil, elle envoie aussi en seizièmes ! Grâce aux résultats que ceux en manquent de sommeil auront logiquement au réveil, voilà que les Lions de la Teranga sont qualifiés pour le prochain tour .

Cinquièmes meilleurs troisièmes , les Sénégalais ne peuvent plus être dépassés que par trois équipes , de quoi s’assurer une place dans les huit. De quoi mettre les déceptions des deux premiers matchs de côté et passer à autre chose. Désormais, un autre tournoi commence et tout est remis à zéro, alors que Pape Thiaw aura certainement quelques choix forts à faire dans son onze de départ .…

JF pour SOFOOT.com

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