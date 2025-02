Le Sénat à la rescousse du foot français

Là, c’est vraiment grave.

Déjà montés au front pour préserver le budget du sport, les sénateurs veulent maintenant sauver le football français. « Une proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel » sera prochainement déposée par Laurent Lafon et Michel Savin, respectivement président de la commission dédiée au sport et rapporteur de la mission d’information sur la financiarisation du football professionnel . « Des changements s’imposent » , autant en matière de gouvernance que de modèle économique , « pour sortir de la spirale dans laquelle le football semble s’enliser » , écrit le Sénat dans son communiqué. Cette proposition de loi « visera à apporter un cadre et des outils renouvelés au football professionnel afin que celui-ci puisse collectivement se redonner un avenir ». L’institution note que la situation financière des clubs est « très préoccupante » et que « le modèle actuel d’organisation et de financement du football professionnel apparaît clairement mis en cause » .…

QB pour SOFOOT.com