Le sélectionneur irlandais ne veut plus jouer contre Israël
L’Irlande a vécu une trêve internationale plus que mouvementée, la faute à la double confrontation contre Israël . Entre conférences de presse tendues, déclarations d’après-match et rencontres à huis clos, le football est bien souvent passé au second plan.
Après la victoire 3-0 des Irlandais lors de la première rencontre, il y a cette fois-ci eu match nul 1-1 dans un match « retour » délocalisé en Serbie et sans public . Les Irlandais avaient même longuement hésité à disputer ces deux rencontres et ont multiplié les actions pour dénoncer ce qu’il se passe à Gaza : brassard noir, refus de serrer la main aux Israéliens et têtes baissées lors de l’hymne adverse. …
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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