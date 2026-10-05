Le sélectionneur irlandais ne veut plus jouer contre Israël

L’Irlande a vécu une trêve internationale plus que mouvementée, la faute à la double confrontation contre Israël . Entre conférences de presse tendues, déclarations d’après-match et rencontres à huis clos, le football est bien souvent passé au second plan.

Après la victoire 3-0 des Irlandais lors de la première rencontre, il y a cette fois-ci eu match nul 1-1 dans un match « retour » délocalisé en Serbie et sans public . Les Irlandais avaient même longuement hésité à disputer ces deux rencontres et ont multiplié les actions pour dénoncer ce qu’il se passe à Gaza : brassard noir, refus de serrer la main aux Israéliens et têtes baissées lors de l’hymne adverse. …

LP pour SOFOOT.com