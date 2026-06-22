Le sélectionneur du Paraguay dézingue la FIFA

LV2 termes. Déjà scandalisé par l’exclusion de son joueur pour avoir masqué sa bouche lors d’un dialogue avec un adversaire, l’entraîneur du Paraguay est à nouveau monté au créneau. Cette fois, Gustavo Alfaro s’en est pris frontalement à la FIFA , et il n’a, encore une fois, pas mis les gants. Questionné sur la nécessité d’avoir le soutien de ses supporters, ce dernier a pointé le coût exorbitant pour assister à cette Coupe du monde 2026 .

« Les gens que je connais traversent une période très difficile, car voyager est devenu très compliqué et très cher , a dénoncé Alfaro. Les Coupes du monde sont largement surestimées, les coûts, tout le reste, a-t-il vivement tancé. L’essence même du football s’est perdue. Et le football ne peut pas être un business, il doit rester du football… Et seul un groupe très restreint a la chance d’en profiter. »…

TM pour SOFOOT.com