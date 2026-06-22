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Le sélectionneur du Paraguay dézingue la FIFA
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 09:57

Le sélectionneur du Paraguay dézingue la FIFA

Le sélectionneur du Paraguay dézingue la FIFA

LV2 termes. Déjà scandalisé par l’exclusion de son joueur pour avoir masqué sa bouche lors d’un dialogue avec un adversaire, l’entraîneur du Paraguay est à nouveau monté au créneau. Cette fois, Gustavo Alfaro s’en est pris frontalement à la FIFA , et il n’a, encore une fois, pas mis les gants. Questionné sur la nécessité d’avoir le soutien de ses supporters, ce dernier a pointé le coût exorbitant pour assister à cette Coupe du monde 2026 .

« Les gens que je connais traversent une période très difficile, car voyager est devenu très compliqué et très cher , a dénoncé Alfaro. Les Coupes du monde sont largement surestimées, les coûts, tout le reste, a-t-il vivement tancé. L’essence même du football s’est perdue. Et le football ne peut pas être un business, il doit rester du football… Et seul un groupe très restreint a la chance d’en profiter. »…

TM pour SOFOOT.com

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