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Courtois s'attend à ce que la pression soit forte au prochain match
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 11:22

Courtois s'attend à ce que la pression soit forte au prochain match

Courtois s'attend à ce que la pression soit forte au prochain match

Presque confiant. Interrogé en conférence de presse suite au nouveau nul de la Belgique, cette fois face à l’Iran (0-0), Thibaut Courtois, qui vit probablement son dernier Mondial, a tenté de remobiliser les troupes : « On finit toujours par tourner la page, le football, c’est le présent et nous devons tirer les leçons de ce que nous n’avons pas bien fait aujourd’hui, a assuré le gardien du Plat Pays. Mais dans l’ensemble, je pense que nous avons fait un assez bon match. […] Nous n’avons pas marqué, leur gardien a réalisé un excellent match. »

« Nous devons gagner  »

Le portier s’est ensuite exprimé sur le prochain match décisif face à la Nouvelle-Zélande : « Nous savons que la pression sera forte pour le prochain match. Nous devons gagner et, avec un peu de chance, terminer premiers. Sinon, nous nous qualifierons en deuxième position. »

TM pour SOFOOT.com

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