Le sélectionneur du Mali Tom Saintfiet « très choqué » par le futur changement de calendrier de la CAN

La rage de l’Oncle Tom.

Pendant la conférence de presse précédant le choc à venir ce vendredi soir entre le Maroc et le Mali, Tom Saintfiet n’a pas mâché ses mots au moment de donner son avis sur la récente réforme du changement de calendrier de la CAN. Pour rappel, après l’édition 2027 qui se tiendra conjointement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, le tournoi reviendra un an plus tard dans un ou des pays encore à déterminer, puis passera ensuite à une édition tous les quatre ans au lieu de deux , comme c’était le cas depuis la création de la compétition en 1957.…

