Le sélectionneur du Kazakhstan démissionne
information fournie par So Foot 08/09/2025 à 00:00

Le sélectionneur du Kazakhstan démissionne

Le sélectionneur du Kazakhstan démissionne

La défaite de trop.

Torpillé par la Belgique lors de la 6ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 du groupe J (6-0), le Kazakhstan n’a pas perdu que la rencontre ce dimanche soir. Ali Aliyev, le sélectionneur kazakh, a annoncé sa démission en conférence de presse d’après-match. Livide selon plusieurs témoins, ce dernier aurait simplement déclaré : « Je vais être bref : tout ce qui s’est passé sur le terrain relève de ma responsabilité. Cette défaite m’incombe entièrement. Une fois rentré chez moi, je signerai ma lettre de démission. Je tiens à présenter mes excuses aux supporters. »

TM pour SOFOOT.com

