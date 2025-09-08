Le sélectionneur du Kazakhstan démissionne

La défaite de trop.

Torpillé par la Belgique lors de la 6ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 du groupe J (6-0), le Kazakhstan n’a pas perdu que la rencontre ce dimanche soir. Ali Aliyev, le sélectionneur kazakh, a annoncé sa démission en conférence de presse d’après-match. Livide selon plusieurs témoins, ce dernier aurait simplement déclaré : « Je vais être bref : tout ce qui s’est passé sur le terrain relève de ma responsabilité. Cette défaite m’incombe entièrement. Une fois rentré chez moi, je signerai ma lettre de démission. Je tiens à présenter mes excuses aux supporters. » …

TM pour SOFOOT.com