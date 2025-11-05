 Aller au contenu principal
Le sélectionneur de la Norvège appelle et défend Dønnum
05/11/2025

Le sélectionneur de la Norvège appelle et défend Dønnum

Le sélectionneur de la Norvège appelle et défend Dønnum

Entre compatriotes, on se sert les coudes.

Une semaine après avoir provoqué une importante polémique contre Le Havre, en feignant d’être dérangé par une mauvaise odeur devant Simon Ebonog, Aron Dønnum ne sera pas du déplacement à Lorient en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Le Norvégien va pouvoir ensuite changer d’air puisqu’il a été appelé par sa sélection malgré ces remous.…

EL pour SOFOOT.com

