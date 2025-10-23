Le sélectionneur de la Guinée équatoriale rétabli dans ses fonctions
Il s’en va et il revient.
Sélectionneur de la Guinée équatoriale, Juan Michá Obiang a été rétabli dans ses fonctions ce mardi, après avoir été suspendu le 9 octobre dernier. Les joueurs équato-guinéens avaient à ce moment refusé de se rendre au Malawi pour disputer une rencontre de qualifications à la Coupe du monde, en raison des mauvaises conditions de voyage . La rencontre avait été perdue sur tapis vert, avec une sanction de plusieurs millions de francs CFA à la clé. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer