Le sélectionneur de la Guinée équatoriale rétabli dans ses fonctions

Le sélectionneur de la Guinée équatoriale rétabli dans ses fonctions

Il s’en va et il revient.

Sélectionneur de la Guinée équatoriale, Juan Michá Obiang a été rétabli dans ses fonctions ce mardi, après avoir été suspendu le 9 octobre dernier. Les joueurs équato-guinéens avaient à ce moment refusé de se rendre au Malawi pour disputer une rencontre de qualifications à la Coupe du monde, en raison des mauvaises conditions de voyage . La rencontre avait été perdue sur tapis vert, avec une sanction de plusieurs millions de francs CFA à la clé. …

CDB pour SOFOOT.com